ಯಳಂದೂರು | ದಿನವಿಡೀ ಶೀತ ಗಾಳಿ, ಥರಗುಟ್ಟಿಸುವ ಚಳಿ

<p><strong>ಯಳಂದೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ತುಂತುರು ಮಂಜಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದ ದಟ್ಟ ಮೋಡ ಕವಿದಿತ್ತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಿ ಶೀತಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜನರು ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಗುವಂತಾಯಿತು. </p>.<p>ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಲಹೊತ್ತು ನೇಸರನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕುಸಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪರಿತಪಿಸಿದರು. ಮೈಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ, ಇಬ್ಬನಿ ಸುರಿದು ಮಂಜುಮಯ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂತು. ಥಂಡಿ ಗಾಳಿಗೆ ಕಂಗಾಲಾದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ರೈತರು ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>'ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಮೈ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿಸಿ ಸಮಯ ನೂಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಹ ತುಂತುರು ಹನಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಚಳಿಗಾಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆರಳಲು ಜನ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>'ದಿತ್ವಾ ಚಂಡುಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದೇವೇಳೆ ಶೀತಗಾಳಿಯೂ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರು ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮುಂದೂಡಬೇಕು. ಮೋಡದ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು, ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ' ಇದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈ.ಎನ್.ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><strong>ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ</strong></p><p> ಶೀತಗಾಳಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿದರೆ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದುಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>