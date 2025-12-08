ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗದ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ: ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ

ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್‌.
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:17 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:17 IST
ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಚೆನ್ನಾಪುರದ ಮೋಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ
ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರುವುದು
ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರುವುದು
ಮಹೇಶ್ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ
ಸುರೇಶ್‌ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಯಶೋಧಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಿವಾಸಿ
ಮಹದೇವ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಿವಾಸಿ
