ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ವಾಹನ ಕಳವು: 9 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

17 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಬೈಕ್‌, ಕಾರುಗಳ ವಶ: ಎಸ್‌ಪಿ ಬಿ.ಟಿ.ಕವಿತಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:00 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:00 IST
Chamarajanagara

