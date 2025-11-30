ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಜನತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಬಿ.ಆರ್‌.ಮಂಜುನಾಥ್‌

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ</strong>: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮ ಸಂಘರ್ಷ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಪರವಾದ ಒಲವು, ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರುತ್ತಿರುವ ದ್ವೇಷವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಬಿ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಸಭ್ಯತೆಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವಿಷ ಹರಡುತ್ತಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅನ್ಯಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು, ಗಲಭೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವುದು ಫ್ಯಾಸಿಸಂನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಗಳ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಸಮಾಜ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ವಿವಾಹವಾದರೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಮತಾಂತರದ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲು ಸಂಚು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮ ದ್ವೇಷ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ, ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಓಲೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ದೇಶದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಟಿಆರ್ಪಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಸುಳ್ಳು, ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಕೃತ ಸುದ್ದಿಗಳು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಇಡಿ, ಸಿಬಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಲಂಗೋಚಿಗಳಾಗಿವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋದರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ, ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಕ್ಕೂರು ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>