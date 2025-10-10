ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ತಲುಪಿಸಿ: ಸಂಸದ ಸುನಿಲ್ ಬೋಸ್

ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಬೋಸ್ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:22 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಂಗವಿಕಲರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸದ ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್‌
ಅಂಗವಿಕಲರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸದ ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್‌
Chamrajnagar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT