ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯಳಂದೂರು: ಮಸೀದಿ ದರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಯಳಂದೂರು, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಮೀನಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಮಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಿಸಿದರು 
Chamaraja nagarEid e Milad

