ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಎಂ.ಟಿ.ದೀಪು

ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಎಂ.ಟಿ.ದೀಪು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:54 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:54 IST
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕು ಬಡವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸುವ ಆಶಯ
Lawlegal

