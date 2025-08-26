ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ: ಹೂ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ದುಬಾರಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ, ಸೇವಂತಿಗೆ ಮಾರಿಗೆ ₹ 150
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:47 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ChamarajanagaraGanesh Chaturthi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT