ಹನೂರು | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ; ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ದಾರಿ; ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಮಾಣ

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಲೋಪ; ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಮಾಣ
ಬಿ.ಬಸವರಾಜು
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:55 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:55 IST
ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮನವಿ
ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಮಗೆರೆ ರಸ್ತೆ
ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಮಗೆರೆ ರಸ್ತೆ
ಮಧುವನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹನೂರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ
ಮಧುವನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹನೂರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೆಶಿಪ್ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಅಶ್ವಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಇಇ ಕೆಶಿಪ್
