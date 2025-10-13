ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ| ರಗ್ಬೀ ಲೀಗ್: ಬೇಗೂರಿನ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಶಾಲೆ ಪ್ರಥಮ

<p><strong>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಗ್ಬೀ ಇಂಡಿಯಾ, ರಗ್ಬೀ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಗ್ಬೀ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸ್ಮಿತ್ ವುಮನ್ ರಗ್ಬೀ ಲೀಗ್ 2025 ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗೂರಿನ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಶಾಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಹೊರೆಯಾಲ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಯಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಾಲೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಗೋಪಾಲ್ ಹೊರೆಯಾಲ, ರಗ್ಬೀ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾನ್ ಐಸಾಕ್, ಫಾಧರ್ ರಿಜೀಶ್ ಪುತಿಯಾಪರಂಬಿಲ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಾಜಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಭರತ್, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ, ಆಲಿಯಾ, ದೀಪ್ತಿ, ಇಂಚರ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಫೋಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>