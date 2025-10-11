ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಕೆರೆಯಂತಾದ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:49 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:49 IST
ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮೈದಾನ ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
–ರಾಜಶೇಖರ್, ಕ್ರೀಡಾಪಟು
ChamarajanagaraKolegal

