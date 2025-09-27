ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ: 6 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಮಾದಪ್ಪನ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ

ದೊಡ್ಡಕರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ: ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭ
ಪ್ರದೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:39 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:39 IST
ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ
Male Mahadeshwara TempleMahadeshwara templeChamarajanagaraMale Mahadeshwara HillsMM hillsMahadeshwara Betta

