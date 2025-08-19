ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ | ಮಾದಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿ: ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ 93 ಜೋಡಿ

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನವ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಹರಸಿದ ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ, ಸಾಲೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:14 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:14 IST
ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನವಜೋಡಿಗಳು
ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನವಜೋಡಿಗಳು
Mahadeshwara templemass mariage

