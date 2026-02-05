ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
chamarajanagara
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ‘

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಚ್‌.ಕೃಷ್ಣ ಅಸಮಾಧಾನ; ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:39 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:39 IST
‘ಬಡವರ ಆಹಾರ ಕಸಿಯುವ ಕೆಲಸ ಬೇಡ’ | ‘ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಆಶಯ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ’ | ‘ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕು’
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ChamarajanagaraAnganawadiHostel

