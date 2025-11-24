ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಗರಸಭೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ‘ಬಿಸಿ’ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ: ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಡಿಸಿ
ಎಚ್.ಬಾಲಚಂದ್ರ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
ಸಿ.ಟಿ.ಶಿಲ್ಪಾನಾಗ್‌
Chamarajanagara

