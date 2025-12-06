ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮುಂಗಾರು, ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಕೃಷಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು

ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 54 ಬಿತ್ತನೆ ಕುಸಿತ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 88.17 ಗುರಿ ಸಾಧನೆ
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್.
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
ಬಿತ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಡಲೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
–ಸುಷ್ಮಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
