ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಸುವರ್ಣಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ನೀರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 2:56 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 2:56 IST
ಅರೆ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆಯಿಂದಲೂ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪಿ.ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
