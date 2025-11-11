ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಸಹಮತವಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್

ಚಂಗಡಿ: ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:50 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬದಲಿ ಜಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತು | ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ
Chamarajanagararehabilitaion

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT