ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictchamarajanagara
ಯಳಂದೂರು | ಮಳೆ, ಚಳಿ, ಮಂಜಿನಾಟ: ಜನ ತತ್ತರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
ತುಂತುರು ಮಳೆ ನಡುವೆ ದಾಸರು ಭಕ್ತರ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು.
Chamarajanagara

