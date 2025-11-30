ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಜೂಜಾಟ: 8 ಜನರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಚಿಂತಾಮಣಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿ.ಭತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅಂದರ್-ಬಾಹರ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 8 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಕಲಚೆರವು ಗ್ರಾಮ ವೆಂಕಟರಮಣರೆಡ್ಡಿ, ಕದಿರಿನಾಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮ್, ಪೆದ್ದಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ, ಸದುಮ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ನಾರೇವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ವೆಮಿಲೇಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರರೆಡ್ಡಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶನ್, ಚಿನ್ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಮುನಿರಾಜು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. </p>.<p>ಬಂಧಿತರಿಂದ ₹84 ಸಾವಿರ, 8 ಮೊಬೈಲ್, ಒಂದು ಕಾರು ಹಾಗೂ 5 ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮುರಳೀಧರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಚೆನ್ನಕೇಶವ, ನಟರಾಜು, ಶಿವಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರೀನಾಥರಾವ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಸಂಜಯ್, ಸುರೇಶ್, ಅಂಜನಾರೆಡ್ಡಿ, ಹರೀಶ್, ಚೇತನ್, ಲೋಹಿತ್, ಅವಿನಾಶ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಚಾಲಕ ಚೌಡಪ್ಪ ದಾಳಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>