ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಅಲೀಪುರಕ್ಕೂ ಇರಾನ್‌ಗೂ ಇದೆ ದಶಕದ ನಂಟು

ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:45 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:53 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಲೀಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್‌ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಇಮಾಮ್ ಖಮೇನಿ ಹೆಸರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 
ಅಲೀಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್‌ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಇಮಾಮ್ ಖಮೇನಿ ಹೆಸರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 
ChikkaballapurShia Muslims

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT