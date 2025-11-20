ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಶಾಲಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭೇಟಿ

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ
ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:18 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:18 IST
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಜತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೋಷಕರ ಜತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
– ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ, ಪೋಷಕ
ChikkaballapurEducation

