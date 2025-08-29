ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಗಣೇಶಹಬ್ಬದ ವರ್ಷ ತೊಡಕು

ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:39 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೇ ದಿನ ವರ್ಷತೊಡಕು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ
ರಾಮಪ್ಪ ಕುರಿಗ್ರಾಹಿ
ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಆಯಿತು. ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಲೆಯು ತುಸು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು
ಇಮ್ರಾನ್ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ
ChikkaballapurGanesha Chatruthi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT