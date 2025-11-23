ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹10 ಕೋಟಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ನಾಳೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ: ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
