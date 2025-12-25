ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ: ಚರ್ಚ್‌ಗಳ ಶೃಂಗಾರ

ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಗೋದಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:11 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:11 IST
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಹೊಸಜೀವನ ನಿಲಯದ ಚರ್ಚ್‍ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು
Chikkaballapurchristmas

