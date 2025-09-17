ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜೋಳ ಬೆಳೆದ ರೈತ

<p><strong>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ:</strong> ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜೋಳ. ಇವು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಜೋಳದ ಮೇಲೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಜೋಳವೂ ಇದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಎ.ಎಂ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗೀಗ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಹುರಿದು, ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ‘ಸೂಪರ್-ಫುಡ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಪೆರು ದೇಶಗಳ ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳ ಏಳು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತಳಿಗಳನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತ ಎ.ಎಂ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡುಗೆಂಪು, ಕೆಂಪು, ನೇರಳೆ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು- ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತ ಎ.ಎಂ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಈ ರೀತಿಯ ಜೋಳದ ತಳಿಗಳ ಎರಡೆರಡು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತ ಗಂಗಾವತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಇವರು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಂತೆ ಈ ವಿಶೇಷ ತಳಿಯ ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಜೋಳಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬದಲಿಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕಾರು ತೆನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತನಿಗೆ ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 150 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರೀತಿಯ ಜೋಳಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 3ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ 1330 ರಿಂದ 1521ರವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಅಜಟೆಕ್ ಜನಾಂಗದವರ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಳದ ತಳಿಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿಜೋರಾಮ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣದ ಜೋಳಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿಜೋರಾಮ್ ಜನರು ಇವನ್ನು ಮಿಮ್ಬಾನ್ (ಜಿಗುಟಾದ ಜೋಳ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಒಗರಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಫೀನಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಗಳು ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರ: ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಪೆರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೊಂದಿದೆ. ರಕ್ತ ಹೀನತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಥಯಾಮಿನ್, ರಿಬೋಫ್ಲಾವಿನ್, ನಿಯಾಸಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವಸತ್ವಗಳಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಈ ಜೋಳದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ರೈತ ಎ.ಎಂ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೆನೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿದೇಶ ಜೋಳದ ತಳಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತೆನೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಳುವರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>