ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜೋಳ ಬೆಳೆದ ರೈತ

ಡಿ.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:02 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಜೋಳಗಳು
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಜೋಳಗಳು
ChikkaballapurFarmer

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT