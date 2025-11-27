ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಂವಿಧಾನ’

ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನ ಹಾಗೂ ಭೀಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
