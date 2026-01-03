ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್‌ ಲೈಬ್ರರಿ; ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿನೂತನ ಪರಿಹಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:10 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಾಲೆಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಲೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್‌ ಲೈಬ್ರರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ
– ಶಿವಶಂಕರ್‌, ಚೀಮಂಗಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ
ಚೀಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್‌ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳ ನೆರವು ಪಡೆದು ಸೈಕಲ್‌ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ.
– ರಮೇಶ್‌, ಡಿಡಿಪಿಐ
EducationTransportation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT