ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ನೊಣಗಳ ಹಿಂಡು: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ನೊಣಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಇ ಹೊನ್ನಯ್ಯ
protestchikkaballapura

