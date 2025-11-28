ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
chikkaballapur
ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ: ಸೋಫಾ ಅಂಗಡಿ ಭಸ್ಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:03 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:03 IST
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪೊ ಮುಂಭಾಗದ ಸೋಫಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಸೋಫಾಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾದವು
ChikkaballapurFire accident

