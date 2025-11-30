ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

<p><strong>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ</strong>: ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಿಎಬಿ ಅನುಮೋದಿತ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯವರ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಡಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಅಲ್ಮಿಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಚಂದನವನ ಇಕೋಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪ್ರಾಥಮಿಕದಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ, ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಶಿಬಿರ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎ.ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಲತ್ತು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮೂಲಕ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪರಿಕರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಫಿ, ಸ್ಪೀಚ್ ತೆರಫಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಚ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಬದುಕಲು ಪ್ರೇರಣೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೋಕೋಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂನತೆ, ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ, ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಭೌದ್ಧಿಕ ಅಸಮರ್ಥತೆ, ಶ್ರವಣದೋಷ, ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಅಂಧತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ದೋಷವುಳ್ಳ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಸವಲತ್ತು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿ.ಆರ್.ಸಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿ.ಎಂ.ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ರುದ್ರೇಶಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಧಾ, ಚಂದ್ರಕಲಾ, ವೇಣುಮಾಧವಿ, ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್, ಸರಸ್ವತಮ್ಮ, ಸುಂದರಾಚಾರಿ, ವಿದ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರದ, ಡಾ.ಸುವರ್ಣ, ಡಾ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಡಾ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಡಾ.ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ, ಡಾ.ಅಭಿಲಾಷ್, ಡಾ.ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಗಣೇಶ್, ಡಾ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಡಾ.ಹೇಮಂತ್, ಅನಿಲ್, ಪ್ರತೀಕ್ಷ, ಡಾ.ಭಾವನಾ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>