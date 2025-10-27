ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಕೆರೆಗೆ ಹರಿದ ಎಚ್.ಎನ್.ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು

ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:53 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ನೀರನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ನೀರನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು
BagepalliLift Irrigation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT