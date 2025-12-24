ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕಡಶಾನಹಳ್ಳಿಯ ಪುರಾತನ ಚರ್ಚ್: ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇವರ ತಾಣ

ಡಿ.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
ಚರ್ಚ್‌ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಿಯರು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. 
ರಮೇಶ ಚನ್ನಪ್ಪ, ಬರಹಗಾರ
2019ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನೂತನ ಚರ್ಚ್
