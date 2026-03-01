ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ | ಅಲೀಪುರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ: ತಮ್ಮವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತ–ಬಂಧು, ಬಾಂಧವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ
ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕಾಪಾಡುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಅಂಜುಮನ್ ಎ ಜಾಫರಿಯಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೀಪುರ
ಅಲೀಪುರದ ನೋಟ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)

ಅಲೀಪುರದ ನೋಟ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ) 

ಇರಾನ್‌ ಜತೆ ಅಲೀಪುರಕ್ಕೆ ದಶಕಗಳ ನಂಟು!
20 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಲೀಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. ‘ಇರಾನ್‌’ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭೂಮಿ ಎನ್ನುವ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.  ಇರಾನ್‌ನ ಇಂದಿನ ಪರಮೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವಿದೆ. ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ 1986ರಲ್ಲಿ ಅಲೀಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಯೇ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲೀಪುರದ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಗುರು ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಇಮಾಮ್ ಖಮೇನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅಲೀಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
