ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಕಮರಿದ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ

ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:10 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:10 IST
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸದ ನಡುವೆಯು ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.
