ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಗಮನ ಸೆಳೆದ ‘ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್’

<p><strong>ಗೌರಿಬಿದನೂರು</strong>: ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್ ಕಲಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ, ಅಕ್ಷರ ಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಗಂತ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಲಯಾಳಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರ ವೈಕಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಅವರ 'ಮದಿಲುಗಳ್' ಕಾದಂಬರಿಯ ಆಧಾರಿತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಬಿ.ಎನ್ ರಾಯ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಡಾ. ಶೈಲಜಾ ಸಪ್ತಗಿರಿ, ಸೋಮಯ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕೆ.ವಿ ನಾಯಕ್ ಶಾಮೀರ್ ವಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ವೈಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಇದ್ದರು.</p>