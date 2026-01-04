ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:02 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:02 IST
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಿಟ್ಟೇಮರಿಯ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಲನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
ChikkaballapurRathotgsava

