ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಾತಿ 'ಸರ್ಬಿ'

ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ‘ಸರ್ಬಿ’ ಜಾತಿ * ಎರಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸದಸ್ಯರು* ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಈ ಜಾತಿ ಜನರಿಲ್ಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Chikkaballapur

