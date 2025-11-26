ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಡಿ.ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
ಆಗಸಕ್ಕೂ ತನ್ನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊದ್ದಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ
ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕು ಹೊದ್ದಿರುವ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ
ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದ ಹಳಿಗಳು
ತೆಳುವಾದ ಮಂಜಿನ ಪರದೆ ಹೊದ್ದಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ
