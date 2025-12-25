ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೋಟ: ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ 2025

ಡಿ.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೈ
ರಫ್ತುಗಾರನಾದ ರೈತ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನಮಂಗಲದ ರೈತ ಕೆ.ಎನ್.ಮಾರೇಶ್ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಟನ್ ಜಂಬುನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಜಂಬುನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿತು.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕನ್ನಮಂಗಳ ನೇರಳೆ
