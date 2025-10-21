ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಬಳಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಕಳವು.. ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೆರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:39 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:39 IST
