ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ; ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗೆ ಸಲಹೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯ 14,449 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಣಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:56 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
chikkaballapura
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT