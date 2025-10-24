ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬೀದಿದೀಪವಿಲ್ಲದ ಡಿವಿಜಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ: ಜನರ ಅಕ್ರೋಶ

ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ಅಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೂಡಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
– ಜಬೀವುಲ್ಲಾ, ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ
Chikkaballapur

