ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿಜ್ವರ; 57 ಹಂದಿ ಹತ್ಯೆ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ:</strong> ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹಂದಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ 57 ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p><p>ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಂದಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಂದಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯು ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಗುರುವಾರ ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹಂದಿಗಳು ಜ್ವರದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢವಾಗಿದೆ.</p><p>'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿ ಹಂದಿ ಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚ ಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾ ಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪಶುಸಂಗೋ ಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ರಂಗಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>