ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ದಶಕಗಳಿಂದ ಬತ್ತಿದ್ದ ಕೆರೆಗೆ ಭರಪೂರ ನೀರು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್‌.ಬಿದರೆ ಕೆರೆ l ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಾಂಘಿಕ ಯತ್ನ
ಎನ್‌.ಸೋಮಶೇಖರ್‌
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
 ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಬಿದರೆಯ ಕೆರೆಗೆ ರೈತರು ಸ್ವಂತ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಎಸ್.ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಮೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಉಪ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಣಘಟ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿ ಆಗಲಿವೆ
ಎಚ್.ಡಿ.ತಮ್ಮಯ್ಯ ಶಾಸಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ತುಂಬಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿಸಲಾಗುವುದು
ಶಂಕರ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಎಸ್‌.ಬಿದರೆ
