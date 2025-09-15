ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಆನೆ ಹಾವಳಿ ನಿರಂತರ: ಜನ ತತ್ತರ

ಐದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ಜಾನುವಾರು ಸಾವು: 132 ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲು
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:11 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೀಪುರದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೀಟಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಾಡಾನೆಗಳು
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೀಪುರದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೀಟಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಾಡಾನೆಗಳು
Chikkamagalurwildlife

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT