ವಡ್ಡರಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ: ಶಾಸಕ ಆನಂದ್‌ ಭರವಸೆ

ಬಳ್ಳಿಗನೂರು(ಕಡೂರು): ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಭಾಗದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ (ಎಂಯುಎಸ್ಎಸ್) ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಆನಂದ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಶಾಸಕರ ನಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಎಂಯುಎಸ್ಎಸ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೂ ಸಹ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಳ್ಳಿಗನೂರು, ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಯುಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೇ ನಂ.149ರಲ್ಲಿ 10.18 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ 187ರಲ್ಲಿ 7.19 ಎಕರೆ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಸೂಕ್ತಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ವಡ್ಡರಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿಸಿದರೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮದಗದಕೆರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಎರಡು ಕಿ.ಮೀನಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿಪಿಐ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೈನ್ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.100 ಮತ್ತು 101ರಲ್ಲಿ 450 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಎಂಪಿಎಂಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ, ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವು, ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು, ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿವೇಶನ, ಪಹಣಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಎಂದು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದವು.

ಗುತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದು, ಒತ್ತುವರಿ ಭೂಮಿ ತೆರವಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಸರ್ವೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಅಳೆತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ವಿ.ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ಐ, ಪಿಡಿಒಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಿ.ಎಸ್.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಪ್ರವೀಣ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ರವಿ, ರೂಪಾ ಬಸವರಾಜ್, ಹರೀಶ್, ರತ್ನಮ್ಮ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್, ದಿವ್ಯಶ್ರೀ, ಮಂಜುಳಾ, ರಾಮಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಪಿಡಿಒ ದಯಾನಂದ್, ಬಗರ್ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಹೊಗರೇಹಳ್ಳಿ ಶಶಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧ