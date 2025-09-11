ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
5 ಸಾವಿರ ಕಿರು ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ: ಸಚಿವ ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್, ಭದ್ರತೆ ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:19 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:19 IST
Comments
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
Chikkamagalur

