ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜೇಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ

ಶೃಂಗೇರಿ ಜೇಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ 7 ದಿನಗಳ ಜೇಸಿಐ ಸಪ್ತಾಹದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:19 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಭಯ ಇರಬಾರದು. ಭಗವಂತ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನುಷ್ಯನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ.
– ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಮುರೋಳ್ಳಿ ವಕೀಲ
Chikkamagalur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT