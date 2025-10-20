ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಳಸ | 5 ತಿಂಗಳ ಮಳೆ: ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಗುಂಡಿಮಯ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರರ ಸಂಕಟ
ರವಿ ಕೆಳಂಗಡಿ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:08 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:08 IST
ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳುವಳ್ಳಿ-ಹೊರನಾಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿ 
ಕಳಸ- ಎಸ್.ಕೆ.ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಕಳಸೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಳಸ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಕಳಸ-ಹೊರನಾಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ
-ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ, ಶಾಸಕಿ
RainchikkamagalurupotholesRoad problemkalasa

